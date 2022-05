Firma ve ztrátě nabízí lidem „lesní dluhopisy“ s krásným úrokem

Samotná Wood Seeds tvrdí, že vše je v pořádku. „Veškeré závazky naše společnost plní v souladu s prospektem schváleným ČNB a doposud dosahuje ekonomických výsledků, které jsou v souladu s predikcí. Naším cílem není generovat ‚zisk‘ v jednom zdanitelném období, to by byla velmi krátkozraká ambice,“ uvedl pro SZ Byznys advokát Wood Seeds Tomáš Tesař.

Nejdřív plánuje koupit areál Břasy u Rokycan, který chce zrekonstruovat tak, aby „se stal jedním z nejmodernějších areálů dřevařské výroby v Evropě“. Výrobní kapacita má být při dvousměnném provozu 20 tisíc metrů krychlových truhlářského řeziva. To vše však až v roce 2024, přičemž samotný prodej řeziva je naplánován na rok 2025. „Odhadovaná plánovaná celková investice je ve výši 375 milionů korun,“ stojí v prospektu.

K tomu pak plánuje Wood Seeds investovat 70 milionů do areálu v Jesenici u Rakovníka, který má sloužit jako sklad. Vše má být financováno prodejem dalších dluhopisů až za miliardu korun, protože firma žádným vlastním kapitálem nedisponuje.

Sama společnost si uvědomuje, že jsou tyto plány nejisté, takže v prospektu upozorňuje na vysoké riziko, že financování nezíská a podnikatelský záměr se nezrealizuje. „Hrozí riziko, že pokud se nepodaří upsat a prodat dostatečné množství dluhopisů, nebude emitent schopen zaplatit kupní cenu za nákup objektů a realizovat svůj podnikatelský záměr.“ Co by to znamenalo pro investory, je jasné.