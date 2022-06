Miliardáři čelí žalobám za exkluzivní zacházení v kauze Arca

Celkem po Arce zůstaly dluhy kolem 23 miliard korun. Je to největší český bankrot posledních desetiletí. Arca nyní slibuje věřitelům vrátit část dluhů prostřednictvím reorganizace. Je to však ale pouze příslib, žádnou záruku věřitelé nemají.

Správce má za to, že Břízova firma, Frolík a Bouma spolu s některými dalšími investory dostali vyplacené peníze z Arcy v době, kdy už byla firma v úpadku nebo těsně před ním. Většina z lidí, kteří investovali do směnek Arcy, přitom nedostala nic. Vyplývá to ze žalob zveřejněných v insolvenčním rejstříku.