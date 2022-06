Letištní personál prchá, odlet na dovolenou se proměnil v martyrium

Karim Djeffal, který pracoval 21 let jako servisní pracovník ve společnosti Air France, opustil během pandemie své zaměstnání a založil si vlastní poradenskou společnost v oblasti pracovního koučinku. „Pokud to nevyjde, do leteckého sektoru se už nevrátím,“ říká bez servítek 41letý Djeffal. „Některé směny začínaly ve čtyři ráno a jiné končily o půlnoci. Bylo to vyčerpávající.“