Soud přiškrtil penězovod z padlé Maliny. Platby měly jít i Libuši Barkové

Hlavním krizovým manažerem Maliny je bývalý představitel státního podniku Prisko Marian Klásek. Také on se původně do Maliny dostal v rámci kontraktu solárního dodavatele s firmou Misura.

Poté, co na to upozornilo státní zastupitelství, doplnila Misura do obchodního rejstříku alespoň rozvahy. Z nich vyplývá, že loni měla zisk 92 tisíc korun. V letech předtím prodělávala. Poslední známý údaj o tržbách firmy je z roku 2018. Tehdy za celý rok utržila 325 tisíc korun. Tedy téměř pětinu toho, co v současnosti dostane od Maliny za měsíc.