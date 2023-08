Chystané nové pravidlo lidem výrazně změní vyúčtování za teplo

Doposud bylo pro některé obyvatele bytových domů rozpočítávání nákladů za teplo nevýhodné a nespravedlivé. Od příštího roku by se to mohlo s platností nové vyhlášky o Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) změnit.

Vyhláška určuje nová pravidla pro rozúčtování tepla mezi bytovými jednotkami. Bytové domy jsou totiž vytápěny většinou ústředním topením, které dům vytápí jako celek bez ohledu na to, jak jsou otočeny kohoutky na radiátorech v tom kterém konkrétním bytě. Teplo se navíc šíří i stěnami okolních bytů a záleží také třeba na umístění bytů ke světovým stranám.

To vše se následně projeví na účtech za topení toho druhého. Jiné nastavení způsobu rozúčtování tepla by však mělo změnit situaci, kdy obyvatel bytu, který doma stáhl kohoutky na nižší teploty v rámci rozúčtování přispívá na topení sousedovi, který energií plýtvá.

Změny vyhlášky vycházejí z odborné analýzy, kterou vypracovalo České vysoké učení technické, a novela je zatím ve fázi návrhu. Co by se s její platností mělo změnit?

Současná podoba by měla nadále platit pouze pro budovy s nejnižšími energetickými štítky (F, G), které jsou označovány za velmi nehospodárné a mimořádně nehospodárné.

V případě bytových domů, které jsou nejlépe zatepleny, a tudíž jsou označovány za úsporné a vyhovující, případně mimořádně úsporné (A, B, C) se základní složka bude moci pohybovat v rozmezí 50 až 70 procent částky, spotřební mezi 30 až 50 procenty nákladů.

Protože dům je vytápěn jako celek, nelze přesně změřit teplo spotřebované na vytápění konkrétního bytu, ale pouze množství tepla dodávaného do bytu topnými tělesy. Proto se náklady rozdělují na základní a potřební složku.

Správce a vlastník bytového domu, tedy SVJ nebo bytové družstvo, který konečné vyúčtování za teplo zpracovává, by měl mít přehled o stavu zateplení budovy, a podle toho nastavit velikost základní a spotřební složky na nižší, či vyšší hodnotu dle vyhlášky. U zateplenějších domů by měla být základní složka vyšší (např. 70 procent), naopak spotřební složka nižší (např. 30 procent). Často se to však neděje a obě složky ceny jsou rozděleny půl na půl – 50 procent spotřební složka, 50 procent základní složka.