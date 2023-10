Barková vrací úder, zkouší zamíchat kartami v padlé solární Malině

Den před klíčovou schůzí věřitelů zkrachovalého dodavatele domácích solárních elektráren Energetického holdingu Malina vstoupila do dění opět podnikatelka Libuše Barková. Její firma Misura Information Technologies zajišťovala v Malině do konce září krizové řízení. Minulý měsíc ale akcionáři Maliny Barkovou a její tým odvolali a jmenovali nové krizové manažery.

„U společnosti Iceberg Com jsme nedohledali doklady a podklady, aby mohla být věřitelem. A vzhledem k tomu, že je hlavní věřitel, tak se obáváme, aby lidé nepřišli o šance získat zpátky svoje finance nebo zboží, které si zaplatili. Není to v pořádku a insolvenční správce a státní zástupce by se na to měli zaměřit,“ řekla Barková.