Padlou Malinu má zachránit čínský investor, současní akcionáři odejdou

„Cyril Regner se snaží domluvit čínskou firmu, která má financování od lokální čínské vlády na export a zároveň má vztahy s dodavateli a zároveň by chtěli dodávat technologii. Vstoupili by do insolvenčního řízení, a to tak, že by během reorganizace zanikly všechny stávající akcie. Stávající akcionářská struktura by zanikla a tento investor by upsal nové akcie,“ popsal nový krizový manažer Maliny Lukáš Uhl.