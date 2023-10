Dva roky od pádu Bohemia Energy: Písařík uklízí

Až symbolicky právě v pátek 13. října uplynou přesně dva roky ode dne, který otřásl energetickým trhem. Bohemia Energy, někdejší největší konkurent velkých hráčů v dodávce energií, v roce 2021 oznámil téměř milionu klientům, že jim od následujícího dne nebude dodávat elektřinu a od 17. října ani plyn. Lidé tak poprvé narazili na rychle rostoucí ceny energií, které byly do té doby relativně stabilní.

Z dnešního pohledu už se situace zákazníků Bohemia Energy nejeví tak černě jako před dvěma lety. Konec společnosti nyní spíš vypadá jen jako předehra k tomu, co se dělo s cenami energií po napadení Ukrajiny Ruskem, kdy křivky na komoditní burze vyskočily do rekordních výšek jak u plynu, tak u elektřiny.

Většinou šlo o fixaci ceny kolem 3500 Kč za MWh elektřiny a 1200 Kč za MWh plynu bez DPH. To je oproti současnému cenovému stropu (5000 Kč u elektřiny a 2500 Kč u plynu bez DPH) o cca 40 procent méně.

Její konec je ale podle všeho otázkou času. Firma má uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny s Teplárnami Brno pouze do konce roku 2023. Amper Marketu navíc podstatně ubyli zákazníci. Podle statistik Operátora trhu s energiemi měla firma loni v lednu 4369 odběratelů elektřiny, na konci roku už to bylo jen 3336. V lednu klesl počet odběrných míst na 899 a v srpnu jich měl Amper Market ještě o 84 měně.

Konec Bohemia Energy poukázal na nedostatky trhu a mnozí politici i experti proto volali po jeho větší regulaci. Téměř dva roky nato se ale v energetické legislativě, která by upravovala chování dodavatelů vůči zákazníkům, příliš nezměnilo.

V září 2023 však Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu energetického zákona, která má zajistit větší ochranu spotřebitele a částečně tak reaguje na situaci, která nastala na podzim 2021.

„Jela dlouhodobou strategii na tom, že se jí vyplácelo nakupovat na kratší dobu. Měli mnohem větší otevřenou pozici, riziko bylo mnohem větší a léta se to vyplácelo a těžili z toho jejich zákazníci. Ti měli první roky po sjednání smlouvy nižší cenu. Zároveň je tam i opačné riziko, že ve chvíli, kdy trh zareagoval velice rychle, nebyli to schopni ustát,“ vysvětluje ředitel dodavatele Yello Michal Kulig.

A právě těmto situacím by se mělo do budoucna předcházet. Podle chystané změny zákona budou obchodníci mít nově povinnost zveřejňovat, kolik elektřiny a plynu mají nakoupeno dopředu. Pokud to bude měně než 70 procent nasmlouvaného objemu, bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy.