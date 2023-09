Ukažte, jestli máte nakoupeno. Zákazníci dostanou bič na nefér dodavatele

Rok poté, co se kauza odehrála, se v oblasti regulace trhu s energiemi příliš nezměnilo, zato o dva roky později už ano. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dalo do připomínkového řízení novelu energetického zákona, která má mimo jiné lépe chránit spotřebitele.

Podle novely by měl mít obchodník nakoupeno do kontraktů s pevně sjednanou cenou alespoň 70 procent. Pokud by svým zákazníkům reportoval číslo nižší, mohou vypovědět smlouvu bez sankce.