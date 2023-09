Čepro chce koupit síť čerpacích stanic Robin Oil

207 čerpacích stanic EuroOil v síti státního distributora paliv, společnosti Čepro, by mohlo už brzy doplnit dalších více než 70 „čerpaček“. Jak SZ Byznys potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, Čepro aktuálně jedná o převzetí sítě Robin Oil.

Pokud by došlo ke spojení se sítí Robin Oil, měla by nově síť státního podniku téměř 300 pump a posílila by zejména v Praze, kde dosud výrazněji nefigurovala.