Firmy už cítí pokles cen energií. Burza pomáhá víc než vládní strop

Některé firmy se nemohly drahým energiím nijak vyhnout, jelikož situaci nemohly přizpůsobit výrobu. Například cukrovary musejí vyrábět v tom energeticky nejnáročnějším období roku, tedy od září zhruba do ledna či února.

V době, kdy energetická krize vrcholila, ani tak nemohli řešit ceny energií, jako spíš to, zda nějaké budou. Doufali však, že bude dostatek plynu a budou tak schopni zpracovat veškerou řepu.

„Situace je nyní naštěstí klidnější než na podzim minulého roku, a to především díky příznivému průběhu počasí a naplněnosti zásobníků,“ říká Hradiský.

Jednou z dalších energeticky náročných firem je i skupina HeidelbergCement Česká republika, do níž patří cementárny a pískovny, a její provoz je tak poměrně energeticky náročný. „Zastropování nám zatím může pomoci ve velmi omezené míře na menších odběrných místech na hladině nízkého napětí,“ komentuje podporu vlády mluvčí společnosti Marek Tláskal.

Ostatní oslovení naopak aktivitu vlády vítají a říkají, že jim stropy pomohly. „Ušetřené peníze plánujeme investovat do energeticky a ekologicky úsporných technologií a dalšího zefektivňování výroby,“ říká Hradiský.

Pozitivní vývoj na energetickém trhu má také dobrý vliv na rozpočet podniku. „Nižší spotové ceny nám nyní významně pomáhají kompenzovat ztráty z minulého roku,“ říká Kwarteng a dodává, že pokud by se spotové ceny nadále vyvíjely příznivě, mělo by to významný vliv na budoucí hospodaření společnosti.