Firmy zmenšují balení, aby nemusely zdražovat. Carrefour varuje zákazníky

BBC si také všimla praxe řetězce Carrefour, který zákazníky upozorňuje na to, že výrobce snižuje objem zboží, aniž by úměrně upravil cenu. Podle britské stanice tento trend může skončit paradoxně obřími baleními za vyšší cenu. Po snížení množství přijde výrobce na trh opět s velkým balením označeným například jako „rodinné“ či „na oslavu“. A to nabídne ještě dráž než před zaváděním „shrinkflation“.