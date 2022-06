Hledali startup, který poroste jako žádný druhý. Jeden našli v Česku

Zdražování, rekordně nízká nezaměstnanost, růst úrokových sazeb a také nejistota z dopadů ruské války proti Ukrajině. To jsou důvody, které v letošním roce ovlivňují investice do technologických startupů.

„Z dat za první čtvrtletí letošní roku lze sledovat pokles počtu investic i jejich celkové výše, a to od Asie až po Ameriku v rámci kvartálního srovnání,“ potvrzuje Martin Kešner, ředitel investic v J&T Ventures.

„Optikou investorů bude větší preference investovat do projektů, které mají zdravou unit economics (výnosy a náklady konkrétního obchodního modelu, pozn. red.), než do firem s velkým tržním potenciálem, které doposud neprokázaly svoji unikátnost ve své výsledovce,“ doplnil.

„VoxiKids jsme vybrali, protože jsme hledali produkt, který byl na trhu už funkční a v této fázi už pomáhá. Je to produkt, který už proběhl základní fází a už se snaží šířit dál do světa,“ uvedl člen poroty Branko Gugleta, šéf investic ve společnosti Livesport.

Tím, co nakonec rozhodlo o tom, že firma zvítězila, byl podle Guglety velký klient, kterého WeBoard má. „Bylo těžké vybrat za tak krátký čas, ale nakonec jsme zvolili WeBoard, asi nejvíce z toho důvodu, že má už dnes velkého klienta, jako je McDonald's, který firmě může pomoci v expanzi do Ameriky. Velký nadnárodní klient bude hrát ve finální referenci klíčovou roli,“ uvedl.

„Dnešním trendem je určitě myslet globálně a s rozvojem do zahraniční počítat už od budování startupů, tedy samozřejmě u těch, kde to z pohledu produktu a zákazníka dává smysl. Množství informací, které si dnes každý může zjistit, a propojenost světových ekonomik výrazně napomáhají trendu být globální. V posledních dvou a půl letech toto uspíšila i pandemie covidu, kdy jsme si všichni zvykli být online v podstatě odkudkoliv,“ uvedl Radek Ullrych, manažer v oddělení finančního poradenství a jeden z členů poroty v rámci akce Deloitte.

Negativní vlivy jako zmíněné zdražování nebo napjatý trh práce by měly podnikatele a jejich mladý byznys ovlivňovat jen dočasně.

„Tento nedostatek vytváří další tlak na růst mzdových požadavků, který se spojuje i s větším očekáváním v rámci aktuální inflace. Považuji to za velkou bariéru růstu mladých technologických firem. Je to velké téma a ve srovnání s okolními zeměmi máme v oblasti lákání talentů ze zahraničí co dohánět,“ řekl Kešner.