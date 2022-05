Začíná boj o titul nejlepší technologické firmy, Češi zatím hráli první ligu

Podle Jiřího Sauera, partnera ve společnosti Deloitte, rychle rostoucí české společnosti velmi dobře zapadají do evropské a světové ekonomiky jako celku. „Jejich obchodní modely zjednodušeně reagují na nejnovější trendy a řeší aktuální problémy zákazníků. Výjimečnými se pak ale staly společnosti, které dokázaly uvedenou charakteristiku překročit. Předpověděly, kam se bude dané odvětví ubírat a nastavily trendy dříve než mezinárodní konkurence,“ říká Sauer, který je středoevropským šéfem soutěže Deloitte Technology Fast 50.

Hlavním kritériem pro úspěch společnosti je růst tržeb. Jinými slovy je odměňováno to, jak produkty nebo služby dané firmy hodnotí sami zákazníci. „Právě jednoduchost a objektivita tohoto kritéria je účastníky soutěže dlouhodobě oceňována,“ připomíná Sauer. V letošním ročníku bude posuzován růst tržeb mezi lety 2018 až 2021, geopolitické a ekonomické události roku 2022 proto ještě žebříček neovlivní.

Právě startup FTMO se v konkurenci mladých firem z Polska, Slovenska, Litvy, Chorvatska, Bulharska a Albánie stal celkovým vítězem a tedy nejrychleji rostoucí firmou posledního ročníku Deloitte Technology Fast 50. Česká platforma pro obchodování na finančních trzích dosáhla v průběhu let 2017–2020 rekordního růstu tržeb, a to o 39 432 procent. I na třetím místě se vloni umístila česká společnost. Šlo o Driveto s flexibilním operativním leasingem aut pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. V zatím posledním žebříčku padesáti nejrychleji rostoucích technologických firem střední Evropy bylo celkem 19 zástupců z České republiky.

„České společnosti nejsou v evropském kontextu automaticky výjimečné. Při zohlednění domácích podmínek, kondice české ekonomiky a ostatních faktorů ale hrají vyšší ligu, než by jim „papírově“ příslušela,“ hodnotí Sauer.

Většina firem zastoupených v programu Deloitte Technology Fast 50 pochází ze zemí Evropské unie a měly by tedy mít pro podnikání víceméně srovnatelné podmínky. Určitá lokální nebo spíš národní specifika ale přece jen existují. „Velikost trhu, jeho vyspělost, případně přístup ke kapitálu jsou samozřejmě příznivější pro firmy z ČR, Polska, nebo Rumunska. Polské a rumunské společnosti mají příhodnější podmínky pro rozšiřování svého byznysu na lokálním trhu, české firmy tuto výhodu získávají z našeho pohledu přirozenou expanzí na Slovensko,“ zamýšlí se Sauer. Pobaltské státy podle něj tvoří poměrně specifické prostředí, když tu firmy v posledních třiceti letech profitují z podpory tamních vlád, z úspěšně probíhající digitalizace státní správy i z celkového zaměření ekonomik na inovace. „Díky úspěchům Skype a dalších firem původem z Pobaltí mají napojení přímo na americký trh, ze kterého dokážou těžit. Skvělé nápady vznikají v poslední době například v Albánii, Srbsku a Chorvatsku. O firmách z tohoto regionu ještě hodně uslyšíme.“

Právě služby oceňované v podnikání na mezinárodní úrovni jsou jedním z přínosů, které do soutěže jako partner přináší společnost Citi. „Citi investuje do infrastruktury produktů, jako jsou virtuální účty, API konektivita, online monitoring zahraniční platby až po její přípis beneficientovi, FX automatizace, možnost odesílání plateb ve více než 130 světových měnách atd.,“ uvedl Richard Trelo.

„Myslím, že právě program Deloitte Technology Fast 50 skvěle ukazuje, které obory a firmy jsou na trhu úspěšné, které technologie jsme už integrovali do svého života, a zprostředkovaně pak předvídá, jaké budou trendy v budoucnu. V podstatě je takovým zrcadlem ekonomiky, respektive společnosti ve střední Evropě,“ říká Jiří Sauer.

Investoři budou v současné době jistě opatrnější. Ale chuť investovat do nových řešení, která mohou přinést zisk, nevymizí. A možná bude tím větší, čím obtížnější bude vykřesat zisk z tradičních investičních komodit a oblastí. „Ohledně dalšího vývoje startupové scény jsem optimista. Klíčovým předpokladem úspěchu bude schopnost technologických firem zvládnout rostoucí náklady na vývoj nových řešení, v jejich případě ještě kombinované s obecným nedostatkem IT odborníků. I proto by zde mohla narůstat další potřeba investic,“ odhaduje Sauer.