„Změříme úplně všechno,“ říká Alan Fabik, zakladatel startupu Hardwario

„K internetu připojíme i strom, ale to by asi samo o sobě moc užitku nepřineslo. Takže v Anglii mapujeme vliv změn klimatu na vývoj lesů,“ říká Alan Fabik, zakladatel technologického startupu Hardwario, který se zaměřuje na internet věcí.

Angličané tak už po lese nemusí honit lidi, aby pořizovali data, ta pracně transportovali do systému, který s nimi pracuje. To je časově náročné a stojí to spoustu peněz. Díky technologii od Hardwario se teď potřebná data sbírají sama a dostupná jsou okamžitě i nepřetržitě. Prostě online.