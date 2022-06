Baterie na teplo jako skříň, ale je jen ze soli a vody a vydrží dva měsíce

Hledání cesty, jak se zbavit závislosti na plynu, je kvůli rusko-ukrajinské válce stále intenzivnější. Třeba Nizozemsko si už před konfliktem v rámci klimatické dohody dalo za cíl instalovat 1,3 milionu tepelných čerpadel do roku 2030.

Dnes už sice ví, že vše ve stanoveném čase nestihne, mezitím ale tamní vědci našli jiné řešení . A to unikátní tepelnou baterii, která by mohla pouze v jejich domovině nahradit skoro 3,5 milionu plynových kotlů. Tedy více než dvojnásobek plánovaných čerpadel.

„Co tady vidíme, je systém z roku 2022 s kapacitou 200 kWh. V roce 2019 jsme byli na 7 kWh, teď je to 200 kWh. Jak je vidět, je to poměrně velké zařízení, ale ukládá energii srovnatelnou se dvěma plně nabitými Teslami,“ popsal baterii pro holandskou televizi Business Channel 1 vedoucí výzkumu Olaf Adan, který je zároveň profesor aplikované fyziky na Technické univerzitě Eindhoven (TU/e).

Kapacita letošního prototypu tepelné baterie by čtyřčlenné rodině teoreticky zajistilo vytápění na dva měsíce na jedno nabití. Zařízení o velikosti větší skříně se skládá ze 30 menších modulů sestavených Nizozemci už v roce 2019. Neskrývají přitom nic jednoduššího než vodu a sůl.

„Právě jsem vám ukázal, že teplo můžete vytvořit jednoduše smícháním vody a soli, je to velice teplé, jak jste si všimla. A druhá věc je, že teplo už tam bylo uloženo a já ho sem přinesl v kapse. Uložili jsme ho tam a dokonce přepravili bez ztrát,“ vysvětlil profesor Adan reportérce BC1 princip na malé ampulce soli s obsahem vody, do níž nalil z pipety trochu vody a směs se ihned ohřála za vyloučení nepatrného množství páry.

„Začíná to solí a vodou. Tyhle dvě věci smícháme. A to uděláme v zařízení, které má uzavřený oběh vzduchu. Je to skutečně jednoduché. Recirkulaci udržujeme přímo v tomto systému. Používáme tři komponenty: ventilátor, výměník tepla a kondenzátor. Což je technologie, která už se běžně používá pro různé aplikace a jen je speciálně upravená právě pro toto využití. Nejkomplexnější je ta část, ve které probíhá reakce vodní páry a soli,“ dodal vedoucí výzkumu.