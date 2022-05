Kufřík vědců z MIT vyrábí pitnou vodu ze slané. Myslí na uprchlíky i vojáky

Po deseti letech vývoje přišli výzkumníci z MIT s novou technologií odsolování, která se vejde do malého kufru vážícího necelých deset kilogramů. Nepoužívá totiž běžné filtry a nepotřebuje tak velké pumpy, které by do nich vodu tlačily. Místo toho používá metodu zvanou ICP proces a vystačí jen s malou pumpou s mnohem nižší spotřebou energie.

Verze kufru pro komerční prodej by mohla být připravená už do konce příštího roku, prozradil pro SZ Byznys Junghyo Yoon. Pokud se mu prý tedy podaří zajistit do konce letoška patřičné investice a založit pro to pravděpodobně vlastní start-up. Už teď ale výzkum financuje například americká armáda.