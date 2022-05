Podívejte se, jak bude vypadat první plovoucí město odolné proti změně klimatu

V Jižní Koreji představili design prvního prototypu udržitelného plovoucího města na světě. Navržené je tak, aby odolalo rostoucí hladině oceánů. Podle OSN totiž budou do roku 2050 ohrožovat 90 procent metropolí na planetě.

A černé scénáře do dalších 50 let počítají v pobřežních aglomeracích dokonce až se škodami nad 14 bilionů dolarů, tedy šestinu světového HDP. Do 100 kilometrů u pobřeží žije až 40 procent světové populace. Pobřeží tak mohou být zdrojem významné klimatické migrace.