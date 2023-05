Jako Huawei, ale naopak. Čína zakázala dovoz amerických součástek

„Přezkum zjistil, že výrobky společnosti Micron mají poměrně závažná rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, která představují významné bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec kritické informační infrastruktury Číny a mohla by ovlivnit národní bezpečnost,“ uvedl regulátor v prohlášení, které citoval zpravodajský server CNN .

Z rozhodnutí, které z přezkumu vzešlo, vyplývá, že čínské společnosti, které jsou zapojeny do domácích projektů kritické informační infrastruktury, by neměly od společnosti Micron odebírat její výrobky.

Společnost Micron Technology patří mezi největší výrobce polovodičů v USA. Je to pro ni velká rána, jelikož z Číny generovala více než desetinu svých příjmů. Akcie společnosti spadly před otevřením amerických trhů o šest procent.

Čína si však vyřazení Micronu ze svého trhu může dovolit. Mezeru, která po této společnosti zbyde, by údajně mohly nahradit například konkurenční společnosti z Jižní Koreje, jako jsou Samsung nebo SK Hynix, uvedl list Financial Times. To se logicky USA nelíbí a Bílý dům už kvůli tomu jihokorejské podniky žádal, aby mezery na čínském trhu nevyplňovaly.