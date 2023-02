Čína zamkla miliardu lidí. Až se vrhnou na nákupy, bude ještě dráž

Spotřebitelské ceny by měly letos začít klesat a ekonomika by se mohla vracet do svých kolejí. Velkou neznámou dalšího ekonomického vývoje je však Čína. Nikdo totiž netuší, co udělá ukončení tamních lockdownů – zvlášť s přihlédnutím k tomu, že v Česku odložená poptávka vyhnala inflaci přes 15 procent.

V prvním díle pořadu Inside Talks, který vychází v pátek, na to upozorňuje šéf Linetu Tomáš Kolář.

„My jsme měli lockdowny sem tam nějaký týden. Rádi jsme na to zapomněli, ale vlastně se v Evropě ani ve Spojených státech nic dramatického nestalo. Spíš jsme omezili sami sebe,“ říká Kolář.

„Čína však zavřela na tři roky – opravdu zavřela – a teď vše pustili. Jestliže vidíme, co udělala odložená poptávka v Evropě a jakou nám spustila inflační vlnu, protože to opravdu byla jen odložená poptávka, kterou jsme najednou vypustili, je otázka, co bude v Číně,“ říká Kolář s tím, že kupní síla Číny je opravdu velká.

„Tamní střední třída také naakumulovala prostředky a ty se teď vrhnou na trh,“ vysvětluje Kolář. V takovém případě pak čínští výrobci logicky budou raději uspokojovat domácí poptávku než export, který je vždy trochu složitější a rizikový.

Podle studie Goldman Sachs urychlí čínské uvolnění striktní covid-19 politiky nejen ekonomické oživení země, ale podpoří i globální hospodářský růst.