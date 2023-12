Komárkův Allwyn vydělal přes miliardu eur, bez Camelotu by ale bylo hůře

Sázkařské skupině Allwyn se ve třetím čtvrtletí opravdu dařilo. Společnost vlastněná miliardářem Karlem Komárkem za období od července do září zdvojnásobila výnosy, zvedla také zisk, a má tak nakročeno k tomu, aby překonala loňský výsledek, kdy její zisk poprvé překročil hranici jedné miliardy eur, tedy 24,3 miliardy korun.

Do KKCG patří například Sazka Group, MND nebo AutoCont.

„Celkově jsem velmi potěšen z pokračujícího vzestupu Allwynu, navzdory obtížím v celém sektoru, a jsem přesvědčen, že máme dobrou pozici pro to, abychom úspěšně završili rok 2023 a dál pokračovali v růstu,“ uvedl Chvátal.

Allwyn ve výsledkové zprávě rovněž uvedl, jak by hospodaření skupiny vypadalo bez akvizice Camelotu. Skupina by sice i bez něj byla v černých číslech, ale zdaleka ne tak výrazně. Převzetí Camelot UK totiž Allwynu umožnilo inkasovat z provozování britské loterie již rok před únorem 2024, kdy na Allwyn přechází právě od Camelotu licence.

Výnosy za devět měsíců by bez Camelotu stouply pouze o sedm procent na 3,1 miliardy eur, zatímco v reálu vyskočily na 5,7 miliardy eur. A zisk EBITDA by bez britské akvizice vzrostl jen o 11 procent na 970 milionů eur.

Management Allwynu uvedl, že dosavadní průběh roku nevybočil z toho, co firma předpokládala na jeho začátku: „Celkově se naše podnikání během roku odvíjelo dobře, a to i v prostředí poměrně slabšího spotřebitelského sentimentu. Naše dosavadní letošní obchody jsou zhruba v souladu s tím, co jsme očekávali.“