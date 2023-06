Lex ČEZ II míří do Sněmovny. Vláda ho hájí, podle expertů je protiústavní

Do Poslanecké sněmovny míří sporný návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Novelu zákona, neformálně známou jako lex ČEZ II, by poslanci měli projednávat již tento týden.

O rozdělení či zestátnění ČEZ by tak mohl rozhodnout pouze stát. Se svým podílem by už nemusel brát ohledy na minoritní akcionáře a mohl by se jich zbavit za podmínek, které budou vyhovovat jemu, ale třeba už ne menšinovým akcionářům. Proto se také hned po informaci o chystané změně objevily kritické hlasy, že stát si jen připravuje půdu pro zestátnění ČEZ (o kterém se již dlouho spekuluje) a chce to hlavně provést na úkor menších akcionářů.