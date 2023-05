Lidé řeší zdraví. Na internetu hledají tři nedostatkové specializace

Ortopedická praxe je na největším zdravotnickém portálu pro on-line objednání do ordinace nejhledanější položkou. Letos v březnu hledalo ortopeda téměř 124 tisíc lidí. 95 tisíc lidí pak hledalo volného kožního lékaře, 91 tisíc vyhledávání se týkalo neurologie.

Podle jejich údajů specialisté ještě stále dohánějí vyšetření odložená během pandemie. To způsobilo současné delší čekací doby. Nejširší nabídka termínů je momentálně v Praze, pak v Brně a v Plzni.

Stále větší důležitost hraje i to, jak se lidé v ordinaci cítí. „Vidíme to v hodnoceních, pacienti oceňují objednání na čas a jeho dodržení, podání ruky lékařem při představení i to, že jim jejich zdravotní problém dobře vysvětlí,“ doplnil Michal Švec.