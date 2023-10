Ministerstvo nahrává ČT a Rozhlasu, stěžují si soukromá média

Že situaci považují komerční média za vážnou, ukazovala sestava sedmi účastníků tiskové konference, kteří by se za normálních okolností nejspíš takto nesešli, a také to, že vystupovali v naprosté shodě.

Zúčastněným vadí zejména to, že změny zákonů o České televizi a Českém rozhlase kromě navyšování koncesionářských poplatků rozšiřují prostor pro reklamu na těchto médiích, včetně jejich webových stránek. Předkladatel, tedy Ministerstvo kultury, navíc podle nich vůbec neřeší, co se vlastně od médií veřejné služby očekává.

Komerčním subjektům se také nelíbí fakt, že ministr kultury Martin Baxa (ODS) nereagoval na jejich připomínky, respektive se s nimi vůbec nesešel, aby si jejich připomínky aspoň vyslechl. Novela mezitím již prošla připomínkovým řízením, a po schválení vládou by měla brzy dorazit do Poslanecké sněmovny.

„Byl bych nerad, aby to, že vystupujeme proti té novele, bylo nějaké vyhlašování boje veřejnoprávním médiím. To není boj, ze strany televizí nebo rádií, s Českou televizí nebo s Českým rozhlasem. Je to spíš boj s určitou arogancí Ministerstva kultury,“ řekl Jiří Hrabák.