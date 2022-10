Moravská firma začínala v garáži. Teď kupuje konkurenci v USA

Firmu Metsch Refractories vlastnila po tři generace americká rodina Haysů. Nyní se dostala do moravských rukou. Pro boskovickou firmu Lanik Holding rodiny Láníků, která začínala v roce 1991 v garáži se třemi lidmi, je to výrazný milník.

Lanik o svém americkém konkurentovi ví zhruba patnáct let. Před šesti lety Američany dokonce oslovili, zda by pro ně nemohli prodávat na evropském trhu. Ke spolupráci tehdy nedošlo. Před časem se však z firmy Metsch sami ozvali, že chtějí firmu prodat. V rodině se nenašel nikdo, kdo by chtěl v rodinném byznysu pokračovat.