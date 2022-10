Drahota vyhnala německou firmu do Česka. Bude vyrábět u Olomouce

Energetická krize nutí německé firmy hledat úspory v provozu. Strojírenská a metalurgická rodinná firma se stoletou tradicí Bögra Technologie proto přesouvá část výroby do Česka.

„Náklady na práci jsou v České republice stále výrazně levnější než v Německu, takže se nám to vyplatí,“ říká pro SZ Byznys generální ředitel Bögra Technologie Tobias Linser.

Firma ze Solingenu nedaleko Düsseldorfu zamíří do olomouckého regionu, kde už spolupracuje s lokální firmou. „Jde o olomouckou společnost. Nechceme, aby o tom věděla konkurence, takže bohužel nemohu prozradit jméno. Ale spolupracujeme už deset let,“ uvádí Linser.

Začínali malými zakázkami, ale postupně jich přibývalo. „Materiály jako trubky a železné tyče jsme již začali převážet do Česka a jejich zpracování už probíhá na místě,“ popisuje.

„Už jsme převedli asi 10 procent výroby, ale v první fázi bychom chtěli převést až 25 procent. Hlavním důvodem jsou náklady na pracovní sílu v Německu,“ říká Linser. Loni měla firma obrat 22,2 milionu eur (545 milionů korun) a zisk zhruba 450 tisíc eur (11 milionů korun). Do Česka přesune v první fázi 15 až 20 pracovních míst.

Do české partnerské firmy plánuje vstoupit i kapitálově. „Buď koupíme přímo podíl, nebo alternativně lze transakci uskutečnit tak, že naši čeští partneři poskytnou pozemky a my přesuneme své závody do Česka,“ říká Linser.