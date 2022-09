Našli recept na drahé energie: Banka bez kotelny, zato s vlastní studnou

Jedna z největších bankovních skupin v Česku vsadila na plán obejít se bez fosilních paliv. To, co před pěti lety vypadalo jako drahá novinka, se teď firmě vyplácí. Klasickou kotelnu na plyn nebo uhlí tak v budově, která leží na břehu Labe nedaleko historického centra města, nemají.

„Technologie, které splňují ekologické požadavky, jsou rozhodně dražší než ty standardní, to je potřeba říct a my do toho jdeme s tím, že to jsou investice na desítky let a nejenom ekonomická stránka věci zde hraje tu prvoplánovou roli,“ řekl Seznam Zprávám už před časem Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.