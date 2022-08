Němci se bojí, že kvůli drahým energiím prožijí konec doby průmyslové

Němečtí výrobci automobilových součástek, chemikálií a oceli se snaží zvládnout ceny elektřiny a plynu, které téměř s každým dnem šplhají na nová maxima. Pokud se jim to nepovede, hrozí Německu odliv těchto továren, informuje agentura Bloomberg .

Ceny elektřiny a plynu v Německu se během pouhých dvou měsíců více než zdvojnásobily, přičemž ceny elektřiny na rok dopředu – referenční hodnota pro zbytek Evropy – se vyšplhaly nad 540 eur (13 300 korun) za megawatthodinu. Před dvěma lety to bylo jen 40 eur (985 korun).

Německo stejně jako Česko spoléhalo na plyn z Ruska, který pohání jeho elektrárny a továrny. Nyní se však připravuje na bezprecedentní problém: jak udržet podniky v chodu poté, co Rusko tyto toky omezilo.

A není to žádná novinka. Dočasné odstávky kvůli vysokým cenám otřásaly německým průmyslem již dříve, v prosinci a březnu byla například omezena výroba hnojiv a oceli.

Teď jsou ale ceny pod ještě větším a trvalejším tlakem, který zvyšuje nejistotu ohledně budoucího vývoje. Evropský plyn s dodávkou příští měsíc se ve čtvrtek usadil na rekordní úrovni 241 eur (5 940 korun) za megawatthodinu. To je asi 11krát výše, než je v tomto ročním období obvyklé.

Společnost nahrazuje až 40 procent objemu zemního plynu v Německu zkapalněným ropným plynem (LPG) a uhlím a již teď některé vyšší náklady přenáší na zákazníky. Podle mluvčího ale zatím není přemístění výroby do ciziny na pořadu dne.

A problémy mají společnosti opravdu napříč průmyslovým spektrem. Největší evropský výrobce mědi, hamburská společnost Aurubis, se snaží snižovat spotřebu plynu a zároveň promítá vysoké náklady do cen, uvedl 5. srpna generální ředitel Roland Harings.

Cukrovarnický gigant Suedzucker vypracoval nouzové energetické plány pro případ, že by Rusko zcela přerušilo dodávky plynu do Německa, uvedl pro Bloomberg jeho mluvčí e-mailem.

„Některá průmyslová odvětví se dostanou do vážného stresu a budou muset přehodnotit svou výrobu v Evropě,“ řekl.

Přerušení dodávek plynu z Ruska by mělo vliv i na české firmy. Podle šetření Hospodářské komory by 18 procent firem, kterých by se odstávka plynu dotkla, utrpělo finanční i hmotnou škodu s pravděpodobnou nutností ukončit podnikání.