Nový cirkusový trik: Místo živých šelem vládnou šapitó hologramy

„Ve snech nás pronásledoval její pohled, než se vrátila do klece,“ říká André-Joseph. Rozhodli se vystupovat bez zvířat a v roce 2016 vyzkoušeli jiný koncept menšího představení, v němž vystupovali pouze akrobaté a kouzelníci. Tento krok však vyvolal pozdvižení u ostatních členů cirkusového průmyslu a vedl k roztržce se zbytkem klanu Bouglione.

Tato reakce je však jen povzbudila. Manželé strávili další tři roky prací na svém představení a pomocí sponzorů a dárců byli schopni pokrýt náklady na vývoj ve výši 2,5 milionu eur (62 milionů Kč), přičemž jen hologramy, které vytvořilo francouzské studio Adrenaline, stály v přepočtu více než 10 milionů korun. Slavnostní uvedení představení zmařila první vlna pandemie covidu-19 na začátku roku 2020, ovšem až odložená premiéra v roce 2021 přivedla do cirkusu velké množství návštěvníků a od té doby cirkus úspěšně objíždí řadu francouzských měst.

Hologramy mají potenciál vzbudit u diváků ohlas. Jak říká Oh Young Koo, vedoucí pracovník institutu na francouzské obchodní škole Insead: „Pandemie urychlila digitální transformaci, ale také způsobila, že lidem chybí interakce na fyzickém místě,“ říká. L’Écocirque nabízí obojí. „Dává lidi dohromady, ale zároveň jim poskytuje zážitek podobný virtuálnímu,“ dodal.

Prakticky to tedy znamená, že zvířata z českých cirkusů zmizí nejdříve za 30 až 50 let. A Patrik Joo, ředitel cirkusu Jo-Joo dodává: „Této generace se tento zákon ještě nedotkne, ale příští generace už nepozná rozdíl mezi tygrem a lvem, protože nebude mít příležitost sledovat je naživo.“

Zvířata tak v českých šapitó zatím zůstávají a cirkusy s technologickým pokrokem nepočítají. „Už před pár lety jsme zavedli doplňující projekce, ale pořád je to doplněk představení, ne náhrada za představení jako takové,“ myslí si Joo.

Podle něj mohou cirkusy bez zvířat očekávat maximálně poloviční návštěvnost. „Taková novinka zabaví návštěvníky na sezonu, maximálně dvě, ale do budoucna by počty návštěvníků klesaly,“ tvrdí a za pravdu mu dává i několik příkladů ze světa.

Sandrine Bouglioneová však říká, že odstranění zvířat z cirkusů dává smysl nejen z obchodního hlediska, je to jednoduše správné. „Ať děláme, co děláme, rodí se a umírají v kleci, jen aby bavila lidi,“ říká. „Časy se mění a my nemůžeme prostě dál pokračovat s cirkusem, jaký znali naši prarodiče.“