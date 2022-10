Oběd v Praze musí stát minimálně 200, jinak se okrádáme, tvrdí šéfka restaurací

Stejně jako další firmy, tak i restaurace propisují do cen sortimentu dražší suroviny a samozřejmě energie. Držet tempo se zdražováním potravin - to v srpnu dál zrychlovalo - jde ale jen stěží. Například mouka je proti loňskému srpnu dražší o 64 procent, oleje a tuky stejně jako mléko o polovinu, cukr podražil o 42 procent a drůbeží maso zhruba o třetinu.

Přesto stále existují hospody, které dál nabízejí menu v ceně lehce přes stovku a polévku za 20 korun. Podle Kateřiny Věry Holna, která šéfuje vinným barům Vinograf, se okrádají: „Ekonomicky jim to nemůže vycházet, matematika je neúprosná. Pokud chcete na obědě vydělávat, musí stát v Praze nejméně kolem 200 korun, na menších městech kolem 160 Kč. U polévky začínáme v Praze na 50–60 korunách,“ uvedla v Agendě Seznam Zpráv.

Také u piva nasazují hospodští podle Kateřiny Holna často dumpingové ceny. „Cena piva je národní téma. Něco jako bigmac index v Americe. Drží se tu cena piva, kde je marže velmi nízká. Stejně jako obědy i pivo by mělo být dražší. Do jisté míry to dotují.“