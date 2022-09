Tržby rostou tempem, o jakém se hospodám nesnilo. I tak bojují o přežití

„Odhaduji, že 20–30 procent podniků v gastronomii se propadá do červených čísel. Aby se dostaly alespoň na nulu, začíná hodně hospod přijímat pouze hotovost. Uvnitř přecházejí do ‚šedobílé zóny‘,“ říká Kastner, který zastupuje podnikatele v oboru v rámci Asociace malých a středních podniků.

V datech Dotykačky zatím platby kartou neklesají, dostavila se ale stagnace. „Trend plateb karet v průběhu několika let brutálně rostl, ale letos se to zastavilo,“ říká ředitel rozvoje produktu a služeb společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.

Podle Kastnera přesouváním hospod k hotovostní ekonomice hrozí návrat do 90. let dvacátého století, kdy měli restauratéři pověst „šmelinářů“. Hospody se přechodem k hotovostním platbám snaží ušetřit na mzdách a variabilních nákladech, kam patří třeba potravinářské suroviny a pivo.

„Máme do odvolání zavřené soboty a neděle, protože nemůžeme sehnat lidi. Je to složitější, byla to jediná možnost, jak to udělat, abychom mohli fungovat dál. Věříme, že bude lépe,“ řekla redakce provozní tachovského podniku Restaurant River, který několik měsíců nemůže sehnat obsluhu ani kuchaře.