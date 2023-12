Odborář z Liberty: Miliardy vyvedené z hutí musí řešit dozorčí rada

Moravskoslezské hutě Liberty Ostrava jsou na pokraji kolapsu. Firmě dlužící jen dodavateli energií dvě miliardy korun by se nyní hodilo osm miliard, které v minulých letech z Ostravy odplynuly ve formě půjček do jiných firem z holdingu Sandžíva Gupty, koncového majitele oceláren.

„Navzájem jsme pojmenovali, co je na obou stranách nutné udělat pro to, abychom mohli dosáhnout udržitelnosti. Představitelům vlády jsme prezentovali náš aktuální optimalizační plán, který nám má pomoci čelit nadměrné nabídce na trhu s ocelí a současným tržním podmínkám, které nám nedovolují být konkurenceschopní,“ sdělila mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Toto, co se teď děje, už trvá hodně dlouhou dobu, a to v souvislosti s problémy v ocelářském průmyslu. Zaměstnanci jsou z toho pochopitelně rozladění, nicméně teď očekávají hodně to, kam momentálně spěchám, a to je na uzavření kolektivní smlouvy.