Odbory reagují na konsolidační balíček. Budou jednat s premiérem a ministry

Znovuzavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta má do státní kasy přinést asi třináct miliard korun. Podle Ministerstva financí by zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou, která činí 40 353 Kč měsíčně, každý měsíc odvedl 242 Kč. Ročně to dělá 2904 Kč.

Lidé v rámci těchto výhod mohou navštěvovat fitcentra, vzdělávat se, využívat příspěvků na zdravotní péči, nebo zařizovat dětem letní tábory. Pokud by došlo ke zrušení benefitů, mělo by to dopad nejen na pohodu a zdraví zaměstnanců, ale také například na návštěvnost sportovišť, která by na tom v důsledku tratila.