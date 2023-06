Svazy vládě zkritizovaly plány úspor. Řešily benefity i energetické daně

Svaz požadoval na schůzi zpřesnění některých opatření v balíčku. Týkalo se to například škrtů v dotacích, které by měly v rozpočtu ušetřit 54,4 miliardy Kč. Nejistota zatím panuje u rezortů financí, dopravy a zemědělství. „S jednotlivými ministerstvy budeme dál jednat o škrtech v dotacích, aby nebyly kráceny prostředky na aplikovaný výzkum či dále zhoršována pozice firem, které se musí vypořádat se zelenou tranzicí,“ říká Rafaj.

Hospodářská komora šla na jednání do Strakovy akademie s tím, že k úsporám na výdajové stránce rozpočtu bude muset dojít ještě ve větší míře než nyní, ale další šetření by se nemělo dotknout podnikatelů.

„Nečekáme dnes slova chvály a v první chvíli nečekáme ani masivní pochopení,“ nechal se slyšet premiér Petr Fiala. V přehledném souhrnu vám přinášíme informace o tom nejdůležitějším, co se má od příštího roku změnit.

Zástupci svazů v odpoledních hodinách s koalicí mimo jiné jednali také o strategických investicích do energetiky, dopravní infrastruktury a vzdělávání, bez nichž by podle nich české firmy ztratily konkurenceschopnost v zahraničí. Kvůli nim by měl vzniknout speciální vládní výbor.