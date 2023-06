Dotace, benefity a daně. Svazy vládě vysvětlí, co je na úsporném balíčku špatně

Na Úřadu vlády se má jednat také o některých opatřeních, která by znevýhodnila české firmy na evropském trhu. „Jde například o zrušení osvobození od daně ze zemního plynu,“ přiblížil Rafaj. Od tzv. ekologické daně byly doposud osvobozeny například metalurgické firmy. Pokud by daň od začátku příštího roku měla platit, znamenalo by to prý ztrátu jejich konkurenceschopnosti a náklady navíc.