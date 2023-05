České kovy podraží. Železárny a slévárny přišly o výjimku z ekologické daně

Železárny, slévárny a další zpracovatelé a výrobci kovů doposud nemuseli platit tzv. ekologickou daň. Ozdravný konsolidační balíček by to však měl změnit.

Ztráta osvobození by tak zapříčinila růst nákladů výrobců, který by se následně promítl i do cen jejich produktů. „Díky tomuto osvobození jsou produkty na trhu levnější,“ říká Lát.

„Zrušení osvobození od ekologické daně by pochopitelně znamenalo růst nákladů v řádech desítek milionů korun, a tedy negativní dopady do hospodaření,“ říká mluvčí železáren Petra Macková.

„Výroba by se nám nijak dramaticky neprodražila, nicméně by se v době, kdy usilovně hledáme všechny dostupné úspory pro zachování naší konkurenceschopnosti, více zkomplikovala naše pozice oproti zahraniční konkurenci. Zejména oproti východním zemím, které zcela minula energetická krize,“ říká ředitel firmy David Matoušek.

Podle Láta by mohlo mít zrušení osvobození i vážnější dopady. „Mohlo by způsobit odchod výrobců do příznivějších lokalit, nebo ukončit jejich činnosti – k již tak vysokému celkovému daňovému zatížení v Česku by se tak vedle připravovaného zvýšení daně z příjmu právnických osob přidalo další zdanění,“ popisuje Lát.