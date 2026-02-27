Paramount přebírá Warner Bros., společnosti podepsaly smlouvu

Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) dnes ráno podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance (PSKY). Vyplývá to ze záznamu globální porady firmy, který má k dispozici agentura Reuters.
Druhý zájemce o převzetí filmových studií a streamovací divize konglomerátu WBD, společnost Netflix, předtím odmítl zvýšit svou nabídku. Spojením obou firem vznikne jedno z největších filmových studií na světě. Podle agentury AP také promění podobu Hollywoodu a širší mediální scénu.
„Netflix měl zákonné právo dorovnat nabídku PSKY. Jak všichni víte, nakonec se rozhodli tak neučinit. To pak vyústilo v podepsanou dohodu s PSKY k dnešnímu ránu. Takže takhle to celé vypadá,“ uvedl podle Reuters ředitel pro příjmy a strategii společnosti Warner Bros. Bruce Campbell.
Paramountu dohoda umožní posílit své aktivity v oblasti streamování díky případnému spojení služeb HBO Max a Paramount+. Zvýši tak podíl na streamovacím trhu a bude moct lépe konkurovat jeho lídrovi Netflixu.
Dohoda obou firem završuje válku nabídek poté, co Netflix odmítl vyrovnat poslední návrh Paramountu ve výši 31 dolarů za akcii. Streamovací společnost nabízela pouze 27,75 dolaru za akcii.
Zákonodárci z obou stran politického spektra vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros. by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.