„Možná se domluvíme na přátelském převzetí.“ Trump oznámil jednání s Kubou

Článek
USA jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se prý dohodnou na přátelském převzetí této karibské země, uvedl podle Reuters Trump.
„Kubánská vláda s námi jedná a má velké problémy,“ řekl Trump při odjezdu z Bílého domu do Texasu. „Nemají žádné peníze. Nemají teď nic, ale jednají s námi a možná se nám podaří Kubu přátelsky převzít,“ dodal.
Trump označil Kubu za zemi v úpadku, která potřebuje změnu, a dodal, že o problémech této země slýchal už jako malý chlapec.
„Dokážu si to představit (převzetí Kuby pozn. red.). Marco Rubio se tím zabývá, a to na velmi vysoké úrovni,“ řekl. „Nemají peníze, nemají ropu, nemají potraviny. A je to opravdu právě teď národ v hlubokých problémech a chtějí naši pomoc,“ komentoval.
Havana podle agentury Reuters prohlásila, že se Spojenými státy nevede žádná jednání na vysoké úrovni, ale nepopřela zprávy tisku, že američtí představitelé možná vedou neformální rozhovory s Raulem Guillermem Rodriguezem Castrem, vnukem bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra.
Podle deníku The New York Times se Donald Trump snaží na Kubě opakovat „venezuelský model“. „Doufá, že se mu podaří dosáhnout dohody s komunistickou vládou ostrova, aby se vyhnul chaosu, i když to znamená, že změna vedení, po které mnozí z jeho blízkých spojenců dlouho volali, bude muset počkat,“ píše autor textu Michael Crowley.
„Místo toho se zdá, že Trump sleduje podobný přístup, jako v případě Venezuely, kde levicová vláda zůstala u moci i poté, co americké jednotky v lednu zajaly jejího prezidenta Nicoláse Madura,“ dodává s tím, že se ale Trump zřejmě nechystá dopadnout kubánského vůdce Miguela Díaze-Canela.
Podle spolupracovníků amerického ministra zahraničí Marca Rubia a expertů z akademického prostředí USA zatím na ostrově marně hledají „kubánskou Delcy Rodríguezovou“. Současná prezidentka Venezuely a někdejší viceprezidentka Nicoláse Madura s Američany zatím údajně skvěle spolupracuje především v obchodních otázkách a udržuje v zemi stabilitu.
Minulý týden se objevily informace, že Rubio, který je synem kubánských emigrantů, jedná s vnukem dlouholetého kubánského vůdce Raúla Castra.
Kuba se už dlouhá léta potýká s ekonomickou krizí, z čehož tamní komunistická vláda často viní americké sankce. První z nich USA zavedly už v roce 1960 s cílem přivodit pád kubánského režimu, což se dosud nestalo.
Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil oteplování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou.
Kuba letos přišla o své dva hlavní dodavatele ropy - Mexiko a Venezuelu poté, co Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a minulý měsíc podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala.
Tento týden nicméně americké ministerstvo financí oznámilo, že umožní prodej venezuelské ropy na Kubu, ale pouze tamním podnikatelům či jednotlivcům, ne však subjektům napojeným na kubánskou vládu či armádu.
Spojené státy letos 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a americké jednotky přitom z Caracasu unesly tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu.
Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje. Trump také po zatčení Madura řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.
Trump několikrát řekl, že vojenský zásah Spojených států jako ve Venezuele nebude nutný, protože režim se zhroutí sám.
Text jsme aktualizovali o další vyjádření Donalda Trumpa a reakci Havany.