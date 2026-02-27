Trump řekl, že není spokojen se způsobem, jakým Írán vyjednává

Hlavní obsah

Foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump.

Na Írán nechci zaútočit, použití vojenské síly je však někdy nezbytné, uvedl podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Zároveň zdůraznil, že součástí teheránského arzenálu nesmí být jaderné zbraně.

Americký prezident Donald Trump není spokojený se způsobem, jakým Írán s Washingtonem vyjednává. Šéf Bílého domu podle agentur před novináři prohlásil, že si přeje s Íránem uzavřít dohodu, a zopakoval, že Teherán nesmí vlastnit jaderné zbraně.

Americký viceprezident J.D. Vance se v pátek podle agentury AP ve Washingtonu setká s ománským ministrem zahraničí Badrem Busajdím, jehož úřad zprostředkoval nepřímá jednání Íránu a USA o jaderném programu Teheránu v Ženevě. Setkání bude neveřejné.

Trump podle Reuters prohlásil, že na Írán nechce zaútočit, použití vojenské síly je však podle něj někdy nezbytné. Ještě podle svých slov neučinil konečné rozhodnutí. „Uvidíme, co se stane,“ řekl Trump ohledně dalších rozhovorů. Další jednání technického rázu se mají uskutečnit v pondělí ve Vídni a příští týden by se mohli setkat i političtí představitelé.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pátek uvedl, že Spojené státy se musí vyvarovat nadměrných požadavků, aby byla diplomatická jednání s Íránem úspěšná. Arakčí jednal ve čtvrtek v Ženevě s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ve čtvrtek Arakčí jednání označil za velmi dobrý posun. Podobně se vyjádřilo i ománské ministerstvo zahraničí. Podle serveru Axios ale hodnocení amerických představitelů nebylo tak pozitivní.

USA požadují úplné zastavení obohacování uranu Íránem i řešení íránského balistického programu a podpory regionálních ozbrojenců. Teherán ale trvá na tom, aby se rozhovory týkaly jen jaderných otázek. Zdůrazňuje rovněž, že jeho nukleární program je výhradně mírový.

Trump opakovaně vyhrožuje útokem na Írán, což by podle zemí Blízkého východu mohlo vyústit v novou regionální válku. USA však zatím nevyjasnily přesný smysl případné vojenské akce. Pokud je záměrem donutit Írán k ústupkům v jaderných jednáních, není jasné, zda by omezené údery dosáhly požadovaného efektu, píší média. Pokud je cílem svržení íránského vedení, znamenalo by to pro USA pravděpodobně rozsáhlou a vleklou vojenskou kampaň.

