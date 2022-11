Pošta bude zase o několik korun zdražovat

Česká pošta chystá na začátku příštího roku další zvýšení cen všech základních služeb. Zdraží mimo jiné i obyčejná nebo doporučená psaní. Ceny by měly stoupnout řádově o jednotky korun. ČTK to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Generální ředitel pošty Roman Knap v rozhovoru v Lidových novinách uvedl, že zdražování je reakcí na rostoucí náklady, zejména drahé energie a pohonné hmoty.

„Máme 3200 poboček a 72 dep a to už se na energiích podepíše. To samé u pohonných hmot, kdy ročně najezdíme 52 milionů kilometrů. Sedmdesát procent našich nákladů představuje vyplácení mezd,“ uvedl Knap.

„Ještě nejsem přihlášen, ale uvažuji o tom. Mám čas do 15. listopadu. Pro mě je důležité to, že pokud bude politická vůle Českou poštu transformovat a změnit, tak to bude výzva, která mě zajímá,“ řekl. Prosadit by chtěl změnu systému financování pošty a oddělení státních služeb od komerčních a firmu změnit na akciovou společnost.