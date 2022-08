Potvrzeno. Ropa začne Družbou proudit odpoledne

Ukrajina potvrdila, že dostala na bankovní účet poplatek za tranzit ruské ropy přes své území dál do Maďarska a na Slovensko. Oznámila to ruská společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.