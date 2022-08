Otázky a odpovědi: Družba stojí, kudy do Česka teče neruská ropa?

Ropovodem Družba do České republiky proudila ruská ropa. K zásobování jej využívá i Slovensko a Maďarsko. Od začátku srpna však byly dodávky touto trasou pozastaveny. Co to bude znamenat pro Česko?

Ropa k nám běžně proudí dvěma cestami – ropovodem Družba z Ruska a ropovodem IKL zvaným Ingolstadt z německého Vohburg an der Donau, který je napojen na ropovod TAL. V současné době je k zásobování tuzemských rafinérií využíván jen druhý jmenovaný. Při dlouhodobém výpadku přepravní trasy z Ruska by však Česko hledalo náhradu jen těžko.

Mezi náhradními cestami neruské ropy do Česka se nabízí ropovod Adria, který vede z chorvatského přístavu Omišajl, kam by se surovina dovážela tankery. Tento ropovod však používají i Chorvatsko či Maďarsko.

Další možnou trasou by mohl být ropovod, který vede ze Španělska přes Francii do Ingolstadtu. „Ten je současně mimo provoz, takže by se muselo prověřit, v jakém stavu je a co by stálo jeho obnovení,“ popsal dříve Václav Loula, mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.