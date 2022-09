Problém pro některé firmy. Pomoc s energiemi se bude počítat za celý holding

Právě kvůli spotovým produktům, do nichž dodavatelé nakupují krátkodobě, by se ale mohla cenu balíčku prodražit. Ministerstvo financí zatím počítá s tím, že pro příští rok na zastropování cen vynaloží maximální částkou 130 miliard Kč.

Dopady na státní kasu budou záviset na vývoji cen komodit na trhu, který je aktuálně velmi volatilní a ceny těžko předvídatelné. „Zároveň vláda očekává mimořádné příjmy, které by měly tyto náklady z velké části pokrýt. Do dopadů je také potřeba počítat případné výpadky rozpočtových příjmů a nárůst výdajů v případě, že by k zastropování nedošlo a v České republice by rostla nezaměstnanost a pokračovala vysoká inflace,“ uvedl Tomek.