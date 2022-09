Vláda oznámí, jak pomůže podnikům. Ceny energií jim ale nezastropuje

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) na dnešním jednání vlády nebude navrhovat zastropování cen energií pro firmy, protože to neumožňuje evropská legislativa. Bude ale pro podniky požadovat kompenzace za ztráty. Řekl to ještě před začátkem jednání.

Firmy by o kompenzace mohly žádat ještě letos. Síkela to řekl novinářům před jednáním vlády.

Síkela chce pomoc pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost, jako je například zpracovatelský nebo těžební průmysl. V případě těžebního průmyslu chce podporovat firmy, které nemají vysoké zisky, týká se to například těžby kaolinu. Podpory by se měla dočkat také zemědělská výroba, například i chovatelé, kteří mají vysokou spotřebu energií. „Pokud oni prokážou výrazný nárůst nákladů oproti minulému období, my využijeme dočasného rámce, abychom jim tyto náklady kompenzovali,“ řekl Síkela.