EU zdaní nadměrné zisky, státy získají 140 miliard eur na drahé energie

Ursula von der Leyenová ve středu představila návrhy na řešení energetické krize vzešlé z podnětů členských zemí. Země se chtějí do konce měsíce shodnout na společném postupu proti nebývale vysokým cenám energií.

Zdrojem podpory by měly být právě nadměrné zisky firem, které ze současné situace profitují. „V naší tržní ekonomice je profit v pořádku, ale v této době je špatné mít mimořádný zisk a využívat války a vlastně i spotřebitelů. V této době je třeba zisk sdílet a nasměrovat ho k těm, kteří ho potřebují nejvíce,“ říká von der Leyenová.

Předsedkyně také zmínila poskytnutí státních záruk firmám k rozhýbání paralyzovaného trhu s elektřinou. Řada energetických firem má nyní problém s likviditou. „Chceme pracovat s regulátory trhu, abychom tyto problémy zmírnili a abychom nestálost cen opravili, a chceme v říjnu vytvořit také rámec a státní záruky, abychom hráli na férovém hřišti. To jsou jen první kroky,“ popsala von der Leyenová.

Tato opatření jsou ale pouze dočasná. Pokud ale Evropa chce energetickou krizi řešit, musí se dívat i do budoucna. „Současný trh s elektřinou musíme upravit, protože už není vhodný,“ uvedla von der Leyenová. V poslední době častokrát zaznívalo, že energetický trh přestal fungovat.

Spotřebitelé by podle ní měli získat benefity i z obnovitelných zdrojů s nízkými náklady. „Proto musíme oddělit ceny plynu od cen elektrické energie. Musíme učinit reformu trhu s elektřinou,“ vysvětlila šéfka Komise.

Ještě loni představoval ruský plyn 40 procent dodávek suroviny do Evropy, nyní je to pouze devět procent. Unie podle šéfky Komise musí zajistit bezpečné dodávky plynu včetně LNG a pracovat na globální konkurenceschopnosti. „Bude-li však plyn příliš drahý, poškodí to naši globální konkurenceschopnost. Proto s členskými státy vypracujeme opatření,“ uvedla.