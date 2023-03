Prodává rohlík o třetinu levněji a říká: Řetězce mají vysoké marže

Prodejna malé sítě Vyplatí se v Radotíně s nadsázkou připomíná čtenářský kroužek. Dopoledne tady není moc zákazníků, převážně jsou to senioři a mají většinou jedno společné – poctivě studují etikety. Snaží se totiž zjistit, kdy projde máslo, salám, sýr nebo jiné potraviny, které jsou výrazně levnější než u sto metrů vzdálené nadnárodní konkurence.

Máslo z mlékárny Olma stojí 42 korun, ale do data spotřeby zbývá jeden den. Potom už se nesmí prodávat a nemělo by se ani konzumovat. Salám z Německa o hmotnosti 650 g vyjde na 99 korun a vydrží dva dny. Ale jiné zboží, například plnotučné mléko od Madety, je za neakční cenu o čtyři koruny levnější a projde až v červnu.

Potraviny krátce před expirací umísťují do samostatných oddělení, boxů, případně je ponechávají v regálech na běžném místě s viditelnou etiketou, která varuje, že příliš dlouho nevydrží.

Dnes už má Vyplatí se v nabídce většinu zboží, které nabízejí také velké nadnárodní řetězce. Kromě potravin jsou to potřeby pro domácí mazlíčky, drogerie a potřeby pro domácnosti. „Sortiment už tvoří z více než 80 procent stabilní zboží, které najdete v obchodech, ale nemáme tak vysoké marže jako obchodní řetězce,“ vysvětluje, proč například rohlík stojí 1,90 koruny, zatímco u konkurence je za 2,90 Kč.

Na prodej zboží před expirací se vztahují jasná pravidla. Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti (trvanlivé potraviny) se mohou dál prodávat, pokud jsou zdravotně nezávadné a jsou správně označeny a odděleně umístěny. Rychle se kazící potraviny jako jogurty, maso, uzeniny, sýry apod., které jsou označeny „Spotřebujte do“, se však už prošlé nesmí uvádět do oběhu, protože se nepovažují za bezpečné.

Řada spotřebitelů však stále nerozlišuje zásadní rozdíl mezi minimální trvanlivostí a datem použitelnosti (spotřebujte do) a raději se potravinám, které jsou „na hraně“, vyhýbá.

„Potýkali jsme se s tím spoustu let. Dřív jsme prodávali zboží i po minimální expiraci, ale před čtyřmi lety jsme tento model opustili. Vyhodnotili jsme si, že prodeje jsou v celkovém obratu procentuálně už tak malé, že to pro nás není tak zajímavé a u spousty zákazníků nás to handicapovalo. Měli nás zaškatulkované jako obchod, kde se prodává prošlé zboží a kam ze zásady nepůjdou,“ řekl Soukup.