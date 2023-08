Rusové plundrují ukrajinské přístavy. Do měsíce mají utrum, věří byznysman

„Kromě toho se vývoz vypěstovaných produktů výrazně časově prodlouží a produkty budou dodávány nikoliv tehdy, kdy to naši partneři potřebují, ale kdy je to možné. Námořní cesta v podmínkách volné plavby (jako před válkou) byla nejrychlejším a nejlevnějším způsobem vývozu. Ostatní alternativy jsou mnohem dražší a komplikovanější,“ podotýká Lytvynová.

Krogman je toho názoru, že neobnovení obilné dohody bylo správným krokem, neboť ji Rusko sabotovalo a využívalo ji k tomu, aby Ukrajinu zadusilo. „Ukrajina by obnovením dohody nic nezískala a Rusko by bylo ještě silnější. Dohodu by mohlo využít proti Evropě a Ukrajině. Bylo by teď hloupé se Rusku podbízet,“ popisuje Krogman.