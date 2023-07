Rusko hrozí zbraní, která zlevní obilí. Zemědělci se bojí zhroucení trhu

Dobrá zpráva pro spotřebitele, velmi špatná pro zemědělce. Ceny pšenice a dalších plodin už totiž několik měsíců klesají, a to se pěstitelům před sklizní, která někde začne už příští týden, vůbec nehodí. „Bude to mít zřejmě vliv na ceny. O to víc se bude vozit ukrajinská pšenice do Evropské unie jediným koridorem, který zůstane. A to by mohlo totálně zlikvidovat evropský trh s pšenicí,“ předjímá tajemník Zemědělského svazu Vladimír Pícha.