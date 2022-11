Restaurace vyžadují drahé sklo. „Petky“ přesto jedou, říká výrobce

Nevratné obaly používá například Vincentka, ovšem podle předsedy představenstva Jana Šumšala nejsou PET lahve vhodným obalem. „Použití jiného typu obalu na plnění Vincentky by znamenalo částečné znehodnocení tak unikátní minerální vody, zkrácení doby trvanlivosti a především značné investiční náklady na vybudování nové linky pro plnění do PET lahví,“ vysvětlil.

rPET se do České republiky paradoxně musí dovážet, protože „odpadního“ plastu v kvalitě pro potravinářské využití je v tuzemsku málo. Důvodem je především to, že cenný materiál utíká do ostatních průmyslů, především do automobilového průmyslu a do textilního průmyslu.