„Svým lidem to neudělám.“ Majitel nejstarší sklárnu Evropy nakonec nezavře

„Politici nás v tom nechávají úplně samotné,“ říká František Novosad, majitel Sklárny a minipivovaru v Harrachově. Malý provoz na Jablonecku spotřebuje ročně přes 8 tisíc megawatthodin plynu. Vyrábí zejména nápojové a užitkové sklo, většinu produkce vyváží do zahraničí.

Ještě před týdnem jste byl rozhodnutý, že pec postupně vyhasne. Co vás přimělo změnit názor?

Máte pravdu, rozhodl jsem se před týdnem, že zavřu na dva měsíce a ušetřím nějakých deset milionů. Jenže moji lidé, zaměstnanci, by dostali od úřadu práce 45 procent, a to byl moment, který mě naklonil jiným směrem.

Řekl jsem svým lidem na rovinu, že nepůjdou na úřad práce, to jim nechci udělat, to je mi žinantní. Stane se ale možná, že budou ty dva měsíce bez prémií.

Takže s těžkým srdcem a srdcem bojovníka říkám, že my pojedeme dál s tím, že do toho dám další peníze na úvěr, což samozřejmě vím, že je špatně.

Od začátku roku jsem na denním spotu (aktuálních burzovních cenách plynu, pozn. red.), z kraje roku to ještě šlo, ale jak se blížilo léto, bylo to horší a horší. Teď za září mi přišla faktura na 2,7 milionu a loni jsem za září zaplatil 306 tisíc, a to je faktura jenom za plyn a mluvím o ceně bez DPH.